Berlin (AFP) Jordaniens Außenminister Nasser Judeh hat zu einer stärkeren Unterstützung seines Landes bei der Unterbringung von Flüchtlingen etwa aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgerufen. "Wir fordern, dass die internationale Gemeinschaft einem Land zur Hilfe kommt, das seinen Beitrag leistet und Verantwortung für die internationale Gemeinschaft übernimmt", sagte der Minister am Mittwoch in Berlin. Jordanien habe 1,5 Millionen Syrer aufgenommen. Davon lebten nur neun Prozent in Flüchtlingslagern, der Rest sei in Städten und Gemeinden untergebracht.

