Hamburg (AFP) In einer vor allem von Flüchtlingen bewohnten Unterkunft in Hamburg hat ein 15-Jähriger mit einer Schere auf einen Gleichaltrigen eingestochen und diesen verletzt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte. Die Hintergründe des Angriffs seien unklar. Bereits einige Stunden vor der Tat soll es ersten Ermittlungen zufolge einen Streit und Handgreiflichkeiten zwischen Bewohnern der Unterkunft gegeben haben.

