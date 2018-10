Flensburg (AFP) Bundespolizisten haben einen 16-jährigen afghanischen Flüchtling von einer Bahnstrecke bei Flensburg gerettet. Der Jugendliche marschierte am Mittwochvormittag auf den Gleisen in Richtung deutsch-dänische Grenze, wie die Bundespolizeidirektion in der schleswig-holsteinischen Stadt mitteilte. Nach eigenen Angaben befand er sich demnach auf dem Weg nach Schweden, als Beamte ihn aufgriffen.

