Berlin (AFP) Der schnelle Kaffee aus dem Pappbecher, der Coffee to go, ist aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe ein Fluch für die Umwelt. Die Becher seien eine Vergeudung wertvoller Ressourcen und belasteten Umwelt und Klima, erklärte die DUH am Mittwoch in Berlin. Sie startete eine Kampagne, um den hohen Verbrauch der Einweg-Kaffeebecher zu verringern.

