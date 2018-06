Köln (AFP) Eineinhalb Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln muss die Millionenstadt die bisherigen Stimmzettel aus dem Verkehr ziehen und von Donnerstag an neue einsetzen. Grund sind nach städtischen Angaben Bedenken der Kölner Bezirksregierung gegen die bisherige Ausgestaltung der gut 800.000 Stimmzettel. Entgegen rechtlichen Vorgaben war auf den Zetteln die Kurzbezeichnung der Partei etwa zweieinhalb mal so groß gedruckt wie der Kandidatenname.

