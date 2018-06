München (AFP) Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat eine schnelle Lösung der finanziellen Probleme der Bundesländer durch die stark gestiegenen Flüchtlingszahlen gefordert. "Hier geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden," sagte Seehofer am Mittwoch nach einer Sondersitzung seines Kabinetts in München vor Journalisten. Möglichst beim Koalitionsausschuss am Sonntag, spätestens aber zum nächsten Flüchtlingsgipfel am 24. September müsse die Finanzfrage geklärt sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.