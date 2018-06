München (AFP) Das Bundesfinanzministerium will die frei werdenden Haushaltsmittel aus dem vom Bundesverfassungsgericht gestoppten Betreuungsgeld einem Bericht zufolge nicht in Kita-Ausbau oder zusätzliche Familienleistungen investieren. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Aussagen von Finanz-Staatssekretär Jens Spahn (CDU) am Dienstag bei der Haushaltsklausur der Bundestagsfraktionen von SPD und Union in Berlin.

