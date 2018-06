Bochum (AFP) Mit einer eindringlichen Aktion hat das Bochumer Schauspielhaus an die Flüchtlingstragödie in Österreich erinnert: In einen auf dem Theatervorplatz abgestellten Lkw konnten Passanten am Mittwochabend kurzzeitig einsteigen - um dem schrecklichen Geschehen in dem im Burgenland entdeckten Kühllastwagen mit 71 Toten "ein Gesicht zu geben", wie das Schauspielhaus erläuterte.

