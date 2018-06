Paris (AFP) Bauernproteste dürften am Donnerstag in Paris ein gewaltiges Verkehrschaos auslösen: Aus Protest gegen sinkende Preise für ihre Produkte wollen Landwirte mit 1000 Traktoren die Zufahrten zur französischen Hauptstadt blockieren. Die Pariser Polizeipräfektur rief die Bewohner der Vororte der Hauptstadt deswegen am Mittwoch auf, das Auto am Protesttag stehen zu lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren.

