Nanterre (AFP) Die Mordermittlungen zum Tod von Palästinenserführer Jassir Arafat in Frankreich werden zu den Akten gelegt. Die zuständigen französischen Untersuchungsrichter beschlossen eine Einstellung das Verfahrens, wie die Staatsanwaltschaft von Nanterre bei Paris am Mittwoch mitteilte. Die Richter sahen keine Beweise für eine Vergiftung Arafats mit der radioaktiven Substanz Polonium. Die palästinensischen Behörden kündigten weitere eigene Ermittlungen an.

