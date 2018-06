Paderborn (SID) - Neuzugang Javier "Chicharito" Hernandez hat in einem Testspiel beim SC Paderborn sein Debüt für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gegeben. Beim Abschiedsspiel für Paderborns Ex-Profi Markus Krösche unterlag der mexikanische Angreifer am Mittwochabend mit der Werkself 0:2 (0:1). Hernandez hatte die erste Chance des Spiels (3.) und zeigte bis zu seiner Auswechslung nach 72 Minuten auch sonst vielversprechende Ansätze.

"Ich bin froh, heute schon so lange gespielt zu haben. Die Kommunikation hat richtig gut funktioniert", sagte der 27-Jährige. Die Tore für Paderborn erzielten der von Leverkusen ausgeliehene Nachwuchsstürmer Marc Brasnic (27.) und Marc Vucinovic (87.). Krösche, langjähriger Kapitän und Zweitliga-Rekordspieler des SCP und seit dieser Saison Assistent von Bayer-Coach Roger Schmidt, wurde an seinem Ehrentag in der 75. Minute unter tosendem Beifall ausgewechselt.