Fulda (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat dank einer klaren Leistungssteigerung in Halbzeit zwei ein Testspiel bei Fünftligist Borussia Fulda gewonnen. Beim Debüt des Neuzugangs Gaetan Bussmann siegten die Rheinhessen beim Hessenligisten mit 4:1 (1:1). Marcel Trägler (22.) hatte den Außenseiter zunächst per Handelfmeter in Führung gebracht, ehe Yunus Malli (32.), Pablo De Blasis (63.) und Philipp Klement (66./87.) die Partie drehten.