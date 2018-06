Athen (AFP) Zweieinhalb Wochen vor der Neuwahl in Griechenland liegt die konservative Opposition in einer Meinungsumfrage erstmals knapp in Führung. Nach der am Mittwochabend von dem Fernsehsender Mega veröffentlichten Umfrage würden derzeit 25,3 Prozent für die Nea Dimokratia (ND) stimmen und 25 Prozent für die Syriza-Partei des zurückgetretenen Regierungschefs Alexis Tsipras. Drittstärkste Partei wäre die neonazistische Goldene Morgenröte mit 5,5 Prozent, gefolgt von der von linken Syriza-Abspaltern gegründeten Volkseinheit mit vier Prozent. In Umfragen am Wochenende lag Syriza noch knapp vorne.

