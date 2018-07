Jerusalem (AFP) Der Fußball soll ab dem 12. September in allen israelischen Spielklassen ruhen, wenn ein gerichtlich verfügtes Spielverbot am Sabbat nicht wieder zurückgenommen wird. "Sollte die Regierung uns Fußballspiele am Sabbat nicht weiter erlauben, wird der Spielbetrieb von der Ersten Liga bis hinunter zu den Jugendklassen an allen Wochentagen eingestellt", sagte Eitan Dotan, ein Sprecher des israelischen Fußballverbands, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

