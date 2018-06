Doha (AFP) Ausländische Arbeiter im Emirat Katar werden ab November mehr Rechte bekommen. Die eigentlich schon für Mitte August geplante Reform zur pünktlichen Bezahlung werde am 3. November in Kraft treten, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch an. Profitieren sollen etwa die Arbeiter auf den Baustellen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

