Monterrey (AFP) In Mexiko haben Ermittler ein neues Massengrab entdeckt. In dem Grab auf einer Ranch in der Stadt Salinas Victoria könnten rund 31.000 Knochenteile verscharrt sein, die zu mindestens 31 Toten gehören könnten, teilten Menschenrechtler am Dienstag mit. Die Ermittler wurden unter anderem durch die Aussagen von Inhaftierten auf die Spur geführt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft des Staats Nuevo León sagte.

