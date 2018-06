Galatasaray stellt Großkreutz vor - FIFA muss Transfer bestätigen

Istanbul (dpa) - Der türkische Fußball-Meister Galatasaray Istanbul hat am Dienstagabend Kevin Großkreutz als neuen Spieler auf seiner Homepage vorgestellt. Allerdings muss der Transfer des Weltmeisters von Borussia Dortmund an den Bosporus noch vom Fußball-Weltverband FIFA genehmigt werden. Der Wechsel drohte zu platzen, weil angeblich am Montagabend die notwendigen Transferunterlagen zu spät eingereicht worden waren. Galatasaray glaubt beweisen zu können, dass die Unterlagen wegen Problemen im elektronischen FIFA Transfer Matching System nicht rechtzeitig vor Mitternacht vorlagen.

Kohlschreiber gewinnt deutsches US-Open-Duell gegen Zverev

New York (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist durch einen schwer erkämpften Sieg im deutschen Tennis-Duell über Alexander Zverev in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der an Nummer 29 gesetzte Kohlschreiber gewann am Dienstag in New York 6:7, 6:2, 6:0, 2:6, 6:4 gegen den 18 Jahre alten Qualifikanten aus Hamburg. Kohlschreiber kam als erster Deutscher weiter, zuvor waren bereits vier der sieben qualifizierten Herren ausgeschieden.

Kerber sorgt für ersten deutschen Erfolg bei US Open

New York (dpa) - Angelique Kerber hat für den ersten Erfolg der deutschen Tennisprofis bei den US Open in New York gesorgt. Die Weltranglisten-Elfte aus Kiel gewann am Dienstag 6:3, 6:1 gegen Alexandra Dulgheru aus Rumänien. Ihr zweiter Sieg gegen die Nummer 52 der Welt stand nach nur gut einer Stunde fest. Nächste Gegnerin ist am Donnerstag Karin Knapp aus Italien. Am Montag hatten alle fünf deutschen Starter ihre Matches verloren, insgesamt hatten sieben Herren und zehn Damen das Hauptfeld erreicht.

Barthel schafft nach Aufholjagd Sprung in zweite US-Open-Runde

New York (dpa) - Mona Barthel hat als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber die zweite Runde bei den US Open erreicht. Die Neumünsteranerin setzte sich am Dienstag in New York mit 5:7, 7:6, 6:1 gegen Zwetana Pironkowa aus Bulgarien durch. Barthel hatte im zweiten Durchgang bereits 2:5 zurückgelegen, startete dann aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Nächste Gegnerin ist am Donnerstag die Weißrussin Olga Goworzowa.

Los Angeles Amerikas Bewerber um Olympische Spiele 2024

Los Angeles (dpa) - Nach wochenlangen Spekulationen ist Los Angeles nun offizieller US-Bewerber um die Olympischen Spiele 2024. Das gab das Nationale Olympische Komitee USOC am Dienstag, genau zwei Wochen vor dem Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), bekannt. Zuvor hatte der Stadtrat der kalifornischen Metropole in einer Abstimmung mit 15:0 Stimmen Bürgermeister Eric Garcetti die Vollmacht erteilt, die Bewerbung voranzutreiben. Los Angeles tritt gegen Hamburg, Paris, Rom und Budapest an.

Polizei ermittelt gegen Rucksack-Finderin - HSV sieht sich bestätigt

Hamburg (dpa) - Die Hamburger Polizei ermittelt in der Affäre um den Rucksack mit geheimen Dokumenten von HSV-Sportdirektor Peter Knäbel gegen die Finderin. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie einer anonym verfassten E-Mail, in der die Altenpflegerin als Diebin bezichtigt wird, habe sich jetzt gegen die Frau ein Anfangsverdacht des Diebstahls aus dem Auto von Knäbel ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorgang sei zur Prüfung weiterer Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Hamburg übersandt worden. Der Fußball-Bundesligist teilte in einer Erklärung mit, dass er sich in seinen Vermutungen bestätigt sieht.