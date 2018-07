Großkreutz wechselt auch ohne Spielberechtigung nach Istanbul

Istanbul (dpa) - Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz wird nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Galatasaray Istanbul erst im neuen Jahr für den türkischen Meister spielen dürfen. Der Weltfußball-Verband FIFA verweigerte ihm die Spielgenehmigung. "Ich danke Galatasaray Istanbul für diese Möglichkeit. Die FIFA hat meine Spielberechtigung NICHT anerkannt, trotzdem werde ich ab der kommenden Woche mich nach Istanbul begeben und eingewöhnen", schrieb der 27-Jährige am Mittwochabend bei Instagram. "Ich habe nun leider bis Januar die Zeit mich nur im "Training" zu beweisen." Borussia Dortmund bestätigte auf seiner Homepage, dass der Transfer trotz der fehlenden FIFA-Genehmigung sofort vollzogen werde.

DOSB-Chef Hörmann zu Los Angeles: "Starkes Bewerberfeld beisammen"

Düsseldorf (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht durch die Bewerbung von Los Angeles die Chancen von Hamburg im Wettstreit um die Austragung der Olympischen Spielen 2024 nicht geschmälert. "Wir nehmen es, wie es kommt. Es war so oder so klar, dass ein starkes Bewerberfeld beisammen sein wird", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Niemand hat damit gerechnet, dass uns die Olympischen Spiele auf dem Silbertablett serviert werden."

Rhein-Neckar-Löwen übernehmen Spitze - Auch Meister Kiel gewinnt

Rostock (dpa) - Handball-Meister THW Kiel und Vizemeister Rhein-Neckar Löwen haben auch ihre zweiten Pflichtaufgaben der neuen Bundesligasaison erfolgreich absolviert. Die Badener bezwangen am Mittwochabend Aufsteiger ThSV Eisenach klar mit 39:25 (21:11) und übernahmen dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung. Rekordmeister Kiel setzte sich gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 33:29 (13:14) durch. Die beiden Top-Teams haben wie die SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen und der SC Magdeburg nach zwei Spieltagen jeweils 4:0-Punkte auf dem Konto.

Titelverteidiger Cilic in US-Open-Runde drei

New York (dpa) - Vorjahressieger Marin Cilic hat bei den US Open der Tennisprofis die dritte Runde erreicht. Der Weltranglisten-Neunte aus Kroatien gewann am Mittwoch in New York 6:2, 6:3, 7:5 gegen den Russen Jewgeni Donskoi. Der Qualifikant ist derzeit zwar nur die Nummer 139 der Welt, bot aber phasenweise stark Paroli. Cilic trifft am Freitag entweder auf den an Nummer 17 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow oder den Kasachen Michail Kukuschkin.