Jerusalem (AFP) Wegen vermehrter Angriffe von Palästinensern in Jerusalem will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hunderte zusätzliche Sicherheitskräfte in der Stadt einsetzen. Zwei zusätzliche Grenzpolizeikompanien - etwa 300 Beamte - sowie 400 Polizisten sollten in Jerusalem stationiert werden, teilte sein Büro am Mittwoch mit. Zudem soll geprüft werden, ob die Polizisten ihre Schusswaffen einsetzen können, auch wenn ihr Leben oder das anderer Menschen nicht in unmittelbarer Gefahr ist.

