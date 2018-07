Moskau (AFP) Nach schweren Überschwemmungen im Fernen Osten Russlands sind Dutzende Tiere teils per Hubschrauber aus einem Zoo geborgen worden - für eine Bärin allerdings kam jede Rettung zu spät. Sie sei vom Hochwasser des Flusses Rasdolnaja in ihrem Käfig überrascht worden und ertrunken, teilte die Polizei der Stadt Ussurijsk am Mittwoch mit. Nach Angaben der Sprecherin des örtlichen Zivilschutzes, Jekaterina Potworowa, wurden rund 40 Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht, darunter zehn Bären, ein Löwe und drei Wölfe.

