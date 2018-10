Colombo (AFP) Ein erst vor zwei Jahren eröffneter Flughafen in Sri Lanka dient den Bauern der Umgebung künftig als Reislager. Die erste Ladung der diesjährigen Ernte wurde am Mittwoch in einem Frachtterminal des mehr als 100 Millionen Euro teuren Prestigebaus abgeladen, wie ein Flughafenmitarbeiter erklärte. Dadurch sollten die Verluste des "Rajapakse International Airport" bei der abgelegenen Kleinstadt Hambantota im Süden des Inselstaats eingedämmt werden.

