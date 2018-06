Damaskus (AFP) Bei einem Autobombenanschlag in der syrischen Küstenstadt Latakia sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Etwa 25 weitere seien bei der Explosion auf dem zentralen Hamam-Platz verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Angaben im Grundsatz und erklärte, es handle sich um den schwersten Autobombenanschlag in Latakia seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011. Die Küstenstadt ist eine Hochburg der Anhänger von Staatschef Baschar al-Assad und wurde bisher weitgehend von der Gewalt verschont.

