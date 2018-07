Hamburg (AFP) Angesichts der Zerstörungen in der antiken syrischen Oasenstadt Palmyra durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat der ehemalige Ausgrabungsleiter der Ruinenstadt der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vorgeworfen. "Ich bin zornig, dass die Staatengemeinschaft weder Syrien noch die Syrer schützt", sagte der Archäologe Andreas Schmidt-Colinet laut einer Vorabmitteilung dem "Zeit"-Magazin vom Donnerstag. Schmidt-Colinet hatte 30 Jahre lang die deutsch-syrischen Ausgrabungen in Palmyra geleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.