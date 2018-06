New York (dpa) - Von den 17 gestarteten deutschen Tennisprofis haben bei den US Open in New York nur fünf die zweite Runde erreicht. Zum Abschluss der ersten Runde unterlag Qualifikantin Laura Siegemund der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien 1:6, 1:6. Zuvor gewann Sabine Lisicki 6:1, 6:4 gegen die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch. Auch Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Mona Barthel kamen von den ursprünglich zehn deutschen Damen weiter. Als einziger der sieben qualifizierten deutschen Herren schaffte es Philipp Kohlschreiber in die zweite Runde.

