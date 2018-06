New York (SID) - Marin Cilic bleibt bei seiner Mission Titelverteidigung weiter ohne Satzverlust: Bei den US Open in New York zog der an Position neun gesetzte Kroate durch ein 6:2, 6:3, 7:5 gegen den russischen Qualifikanten Jewgeni Donskoi in die dritte Runde ein.

Mit seinem 19. Ass beendete der 26-jährige Cilic das einseitige Match im Arthur-Ashe-Stadium nach 1:54 Stunden. "Es ist eine tolle Erfahrung, einen Titel verteidigen zu können. Dieses Stadion und dieser Court sind etwas ganz Spezielles für mich", sagte Cilic, der mit seiner Leistung zufrieden war: "Ich habe sehr solide gespielt."

Im vergangenen Jahr hatte der 1,98 Meter große Cilic das Finale von Flushing Meadows gegen den Japaner Kei Nishikori gewonnen und seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel geholt.