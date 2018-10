Diyarbakir (AFP) Die türkischen Behörden haben zwei britische Reporter von Diyarbakir in ein Gefängnis nach Adana verlegt. Zur Begründung habe es geheißen, im osttürkischen Diyarbakir gebe es nicht genügend Englisch-Übersetzer, sagte der Chef der Anwaltsvereinigung von Diyarbakir, Tahir Elci, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zu dem Reporterteam, das in der vergangenen Woche festgenommen wurde, gehören die Journalisten Jake Hanrahan und Philip Pendlebury sowie ihr irakischer Übersetzer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.