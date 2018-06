Istanbul (AFP) Der Kurdenpolitiker Selahattin Demirtas hat die geplante Abhaltung von Parlamentswahlen in der Türkei am 1. November unter den gegenwärtig herrschenden Bedingungen für "unmöglich" erklärt. "Wenn die Gewalt anhält, kann die Wahl nicht organisiert werden", sagte der Chef der Kurdenpartei HDP am Mittwoch der Tageszeitung "Hürriyet". In den Kurdengebieten im Südosten der Türkei herrschten nicht die Bedingungen, die für eine Wahl erforderlich seien. In den vergangenen fünf Wochen wurden in dem Konflikt zwischen Sicherheitskräften und Anhängern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 60 Sicherheitskräfte getötet.

