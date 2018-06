Istanbul (AFP) Das Foto eines toten Kleinkindes, das nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes an einen türkischen Strand gespült wurde, hat am Mittwoch für große Bestürzung gesorgt. "Ein Foto, um die Welt zum Schweigen zu bringen", schrieb die italienische Zeitung "La Repubblica", die das Bild verbreitete. "Der Untergang Europas", kommentierte die spanische Zeitung "El Periodico" in ihrer Onlineausgabe.

