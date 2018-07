Kiew (AFP) Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine hat am Mittwoch den Entwurf einer neuen Militärdoktrin verabschiedet. Die Nachfolgerin der noch aus Sowjetzeiten stammenden Doktrin bezeichnet den einstigen engsten Verbündeten Russland als "größten militärischen Gegner" und legt die "Bedingungen für eine Befreiung" der von Russland annektierten Halbinsel Krim sowie der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine fest, wie es in einer kurzen Erklärung des Rats nach seiner Sitzung hieß. Der Entwurf muss demnach noch von Präsident Petro Poroschenko gebilligt werden.

