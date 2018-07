New York (AFP) Wegen russischer Bedenken verzögert sich die Entsendung eines Expertenteams der UNO zur Untersuchung von Chemiewaffenangriffen im syrischen Bürgerkrieg. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sagte am Mittwoch vor Journalisten in New York, dass die Einzelheiten der Mission noch nicht geklärt seien. "Es ist ein ziemlich technisches Thema, und wir wollen absolut sicher sein", sagte Tschurkin.

