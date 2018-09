Chicago (AFP) Rock-Veteran David Bowie hat ein neues Betätigungsfeld entdeckt: Der 68-Jährige wird Lieder für ein SpongeBob-Musical komponieren. Der britische Sänger werde die Federführung für die Musik übernehmen, teilte am Dienstag (Ortszeit) das Oriental Theatre in Chicago an. In der US-Metropole soll das Musical im Juni kommenden Jahres Premiere haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.