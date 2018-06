Kenai Fjords National Park (AFP) US-Präsident Barack Obama hat auf seiner dem Kampf gegen den Klimawandel gewidmeten Alaska-Reise am Dienstag den Exit-Gletscher in den Kenai Mountains besucht. Obama warnte vor den Folgen der Erderwärmung angesichts des steten Abschmelzens des mehr als sechs Kilometer langen Gletschers im Kenai Fjords Nationalpark. Die Gletscherschmelze beschleunige sich jedes Jahr, der Klimawandel bringe weniger Schnee und längere, heißere Sommer mit sich, sagte Obama. Flora und Fauna in dem Nationalpark seien davon betroffen.

