Washington (AFP) Einheiten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben in der umkämpften irakischen Stadt Baidschi verlorenes Gelände zurückerobert. Die jüngsten Erfolge der irakischen Armee gegen die IS-Miliz in Baidschi seien weitgehend wieder zunichte gemacht worden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. In der zwischen Tikrit und Mossul im Norden des Landes gelegenen Stadt steht die größte Ölraffinerie des Iraks. Ein Pentagon-Sprecher sagte, die USA seien "besorgt" über die Entwicklung.

