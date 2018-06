Washington (AFP) Der US-Nationalgardist Alek Skarlatos, der gemeinsam mit anderen Reisenden im Thalys-Schnellzug einen mutmaßlichen Dschihadisten überwältigte, nimmt an der neuen Staffel der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" teil. Das teilten die Produzenten der auf dem TV-Sender ABC laufenden Sendung am Mittwoch auf dem Onlinedienst Twitter mit. Der als Held gefeierte Skarlatos ist einer von 13 Kandidaten, seine Mitbewerber sind unter anderem die TV-Köchin Paula Deen und der US-Schauspieler Gary Busey. Die Staffel beginnt am 14. September.

