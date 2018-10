Washington (AFP) Die Vereinigten Staaten haben von mehreren Länder, darunter China, Myanmar, Äthiopien und der Iran, die Freilassung von insgesamt 20 Frauen gefordert, die als politische Gefangene gelten. Anlässlich der Kampagne "Free The 20" zeigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, am Dienstag im US-Außenministerium in Washington Aufnahmen der nach ihren Worten "ungerechterweise inhaftierten" und von ihren Regierungen "ihrer Rechte beraubten" Frauen.

