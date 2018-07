Dhaka (AFP) Knapp drei Jahre nach einem verheerenden Brand in einer Textilfabrik in Bangladesch müssen sich die beiden Eigentümer sowie elf Wachleute und Manager ab dem 1. Oktober vor Gericht verantworten. Delwar Hossain, seine Frau Mahmuda Akter sowie elf weitere Mitverantwortliche seien der fahrlässigen Tötung angeklagt, teilte Staatsanwalt Khandakar Abdul Mannan am Donnerstag nach der Anhörung vor einem Gericht in Dhaka mit. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft. An der Anhörung nahmen acht Angeklagte teil, fünf sind weiter auf der Flucht.

