São Paulo (AFP) Nach einem Raubüberfall im Nordosten von Brasilien hat einer der beiden Diebe freiwillig nach der Polizei gerufen. Bei ihrem Raubzug in der Stadt Açailandia gerieten sie ausgerechnet an die Fliegengewichtkämpferin Monique Bastos, die gerade auf dem Weg zu ihrem Kampfsporttraining war. Kurzerhand nahm sie einen der beiden Männer zwischen ihren Beinen in den Schwitzkasten, wie die Nachrichtenseite G1 am Mittwoch berichtete.

