Berlin (AFP) Für Schichtarbeiter, Alleinerziehende oder Eltern in Ausbildung soll die Kinderbetreuung künftig flexibler gestaltet werden. Ab Januar 2016 werden dafür insgesamt 100 Millionen Euro bereit gestellt, wie Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Gefördert werden soll die Betreuung in den Randzeiten, also außerhalb der Kernzeit zwischen 8.00 und 16.00 Uhr. Zudem gehe es um Betreuungsmöglichkeiten am Wochenende und an Feiertagen bis hin zu Angeboten, die laut Schwesig "auch Schichtarbeit abdeckt". Das Programm "KitaPlus" läuft drei Jahre.

