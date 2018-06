Berlin (AFP) Zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber die Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Eltern in den Arbeitsmarkt fördern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) legten dazu am Donnerstag in Berlin einen gemeinsamen Aktionsplan vor. Zielgruppe seien Familien, die schon länger auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind und in denen kein Elternteil erwerbstätig ist.

