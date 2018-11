Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte das Anfang März 2015 gestartete Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren "falls nötig" über September 2016 hinaus verlängern. EZB-Präsident Mario Draghi sagte am Donnerstag in Frankfurt am Main, die Preise in der Eurozone könnten in den kommenden Monaten erneut zurückgehen, allerdings vorübergehend.

