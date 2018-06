Brüssel (AFP) Die Flüchtlingskrise setzt Europa unter Handlungsdruck: EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte am Donnerstag vor einer Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa und forderte die "faire Verteilung" von "mindestens 100.000 Flüchtlingen" unter den EU-Staaten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will laut "Welt" sogar die Umverteilung von 120.000 Menschen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban bezeichnete die Flüchtlingsfrage bei einem Besuch in Brüssel jedoch als "deutsches Problem".

