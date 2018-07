Berlin (AFP) Jeder fünfte Autofahrer in Deutschland profitiert bei der Kfz-Haftpflichtversicherung künftig von günstigeren Regionalklassen. Rund 15 Prozent der Autofahrer werden hingegen hochgestuft, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Besonders niedrig fallen in der aktuellen Regionalstatistik erneut die Einstufungen von Autofahrern in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus. Zu den hohen Regionalklassen gehören demnach vor allem die Großstädte und Teile Bayerns. Die höchste Schadensbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erreicht demnach Berlin, die niedrigste der Zulassungsbezirk Prignitz in Brandenburg.

