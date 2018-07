Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die Äußerungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban zur Flüchtlingskrise zurückgewiesen. Das sogenannte Dublin-System zur Aufnahme und Registrierung von Flüchtlingen gelte weiter, "Dublin ist nicht außer Kraft gesetzt", sagte Kauder am Donnerstag in Berlin. "Deswegen ist die Aussage aus Ungarn falsch." Flüchtlinge müssten weiterhin in dem Land registriert werden und verbleiben, in dem sie die EU betreten. "Wenn Ungarn Dublin infrage stellt, dann müssen wir ernsthaft miteinander über den Zustand in der Europäischen Union reden", sagte Kauder.

