Hamburg (AFP) Der Nordseekabeljau ist wieder zurück: Zehn Jahre nach dem Tiefpunkt wird der Schwellenwert für Nachhaltigkeit des zum Symbolfisch für die Überfischung der Nordsee gewordenen Kabeljau im nächsten Jahr wieder erreicht, wie der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Sogar in der Unterelbe vor dem Hamburger Hafen seien wieder einzelne große Exemplare aufgetaucht.

