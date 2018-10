Brüssel (AFP) Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat von Deutschland eine Klarstellung zum Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien verlangt. Es gebe "einen Konflikt zwischen Ungarn und Deutschland" in der Frage, sagte Orban bei einem Besuch in Brüssel. Äußerungen aus Deutschland, dass Syrer auch in der Bundesrepublik Asyl beantragen könnten und nicht mehr in den Ankunftsländern in der EU, sei von den Flüchtlingen als "Einladung" verstanden worden. "Diese Kommunikationsfehler und Äußerungen haben eine unmögliche Situation in Ungarn geschaffen."

