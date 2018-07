München (AFP) Im Poker um die mögliche Fusion von Edeka und Kaiser’s Tengelmann ist der Konkurrent Rewe nun auch an einer Teilübernahme von Kaiser’s-Supermärkten interessiert. Eine Komplettübernahme sei zwar die beste Lösung für den Erhalt der Arbeitsplätze, aber "Rewe steht zugleich bereit für Teillösungen", teilte Rewe-Chef Alain Caparros der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) mit. Denkbar sei die Übernahme aller Filialen in Nordrhein-Westfalen. Bisher hatte Rewe stets Interesse an einer Übernahme aller Kaiser's-Tengelmann-Filialen gezeigt.

