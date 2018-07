München (AFP) Während der rechtsextremen Krawalle vor einer Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau hat laut einem Zeitungsbericht womöglich ausgerechnet ein Neonazi und Hooligan zum Wachschutzpersonal dieser Unterkunft gehört. Der 22-jährige Dresdner Philipp B., der sich auf Facebook zur rechtsextremen NPD und zur rechtslastigen Hooligan-Gruppierung Army of Dresden West bekenne, sei vom Antifa Recherche Team Dresden (ART) am Tor der Erstaufnahmeeinrichtung Heidenau wiedererkannt worden, schrieb die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwochabend auf ihrer Website.

