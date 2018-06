Brüssel (AFP) Mit deutlichen Worten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk auf eine Äußerung von Ungarns Regierungschefs Viktor Orban reagiert, die Europäische Union müsse angesichts der Flüchtlingskrise um ihre christliche Prägung fürchten. Für ihn sei "der christliche Glaube im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben eine Verpflichtung gegenüber unseren Brüdern in Not", sagte Tusk am Donnerstag an der Seite Orbans in Brüssel. Es gehe darum, "Solidarität zu zeigen". "Für einen Christen sollten Rasse und Religion nicht von Bedeutung sein", sagte Tusk.

