Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht Europa in der Flüchtlingsfrage gespalten. Es gebe eine "Kluft" zwischen "dem Osten und dem Westen der EU", sagte Tusk am Donnerstag vor den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel. Einige Länder wollten "die Migrationswelle eindämmen, was durch den umstrittenen ungarischen Zaun symbolisiert wird". Andere Mitgliedstaaten wollten Solidarität und forderten die Grundlage für ein verpflichtendes Quotensystem zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Ziel müsse es nun sein, diese Positionen auf "einen gemeinsamen, aber doch ehrgeizigen Nenner" zu bringen.

