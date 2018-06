Hamburg (AFP) Die Umweltschutzorganisation Nabu hat Kreuzfahrtreeder zu energischeren Abgasvermeidungsmaßnahmen aufgefordert. Es gebe inzwischen begrüßenswerte Initiativen der beiden Unternehmen Aida und Costa Cruises, deren Wettbewerber legten bei dem Thema aber weiterhin eine "fortdauernde Verweigerungshaltung" an den Tag, erklärte der Verband am Donnerstag in Hamburg bei der Präsentation seines jährlichen Umweltrankings für die Kreuzfahrtbranche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.